巴基斯坦聖殿遇襲88死 當局清剿恐怖分子

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巴基斯坦人潮眾多的蘇菲派（Sufi）聖殿昨天遭炸彈攻擊，造成包括至少20名孩童在內88人死亡，以及數百人受傷後，官員表示，巴國今天展開全國維安掃蕩行動。

路透社報導，這場爆炸發生在南部信德省（Sindh）著名的拉爾．沙巴茲（Lal Shahbaz Qalandar）聖殿，是巴基斯坦兩年來死傷最慘重的攻擊，並凸顯巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）和伊斯蘭國（IS）等好戰團體的威脅。

法新社指出，警方今天一早封鎖沙巴茲聖殿，法醫調查員抵達信德省塞萬鎮（Sehwan）。塞萬鎮位於金融中心喀拉蚩（Karachi）東北方約200公里。

伊斯蘭國已坦承犯下這起攻擊。在此之前，巴基斯坦本週遭到極端分子一連串血腥襲擊，包括塔利班在東部拉合爾市（Lahore）下手的一起威力強大的自殺炸彈攻擊，造成13死數十傷。

在巴基斯坦對好戰團體發動長達10年的戰爭後，這些攻擊已挫傷對巴國安全日益升高的樂觀心理。

安全官員說，至少18名恐怖分子深夜在信德省遭格殺，另13人在巴國西北部被殺。

信德省政府宣布進入3天哀悼期。1060217

(中央社)