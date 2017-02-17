提勒森會晤王毅 促中國協助約束北韓

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天利用與中國大陸外長王毅首度會面的機會，敦促北京協助約束北韓的挑釁行為。

北韓已進行一連串核試與彈道飛彈試射。

法新社報導，提勒森和王毅是在德國波昂（Bonn）趁出席20國集團（G20）會議之便，進行會晤。

美國國務院代理發言人唐納（Mark Toner）事後表示：「提勒森並強調，北韓核子及飛彈計畫日益構成威脅，並力促中國運用所有可用的工具，抑制北韓破壞穩定的行為。」

美聯社指出，唐納說，兩人同意以建設性的方式處理歧異。

美國官員對大陸方面提出這類請求，近年來司空見慣，但成果有限。1060217

(中央社)