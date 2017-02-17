麗星首在台提供雙郵輪 3月起上線

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麗星郵輪母公司「雲頂香港」深耕台灣20年，看好台灣郵輪市場發展，今天宣布3月起首度在台灣提供雙郵輪服務，「寶瓶星號」及「處女星號」分別以基隆、高雄為母港。

「雲頂香港」說，台灣位居亞洲第二大郵輪客源市場，發展潛力十足，麗星郵輪在台灣已締造200萬郵輪旅客人次，並透過飛機加郵輪套裝行程，將來自世界各國的國際旅客帶到台灣。

「雲頂香港」今天在台灣舉行記者會，宣布3月起首度在台灣提供麗星郵輪服務，「寶瓶星號」及「處女星號」分別以基隆與高雄為母港。

雲頂香港高級副總裁吳明發表示，台灣是雲頂香港拓展郵輪市場的重要基地，20年來，從台灣搭麗星郵輪旅客突破200萬人次，成功掀起台灣旅客搭乘郵輪的風潮。

吳明發說，2016年麗星郵輪已為台灣帶來156次航班，2017年將增加到374艘次，除了持續帶動台灣郵輪產業蓬勃發展，麗星郵輪也透過郵輪套裝行程，行銷台灣城市之美，吸引來自亞洲各地的郵輪旅客紛造訪。1060217

(中央社)