連俞涵熊抱太緊 李國毅快喘不過氣

我要評比

演員李國毅（右）在新戲「如朕親臨」總用幼稚手法向演員連俞涵（左）示愛，有場被睡夢中的連俞涵熊抱戲，連俞涵抱太緊，一度讓李國毅快喘不過氣。（東森提供）中央社記者王靖怡傳真 106年2月17日

演員李國毅在新戲「如朕親臨」總用幼稚手法向演員連俞涵示愛，有場被睡夢中的連俞涵熊抱戲，連俞涵抱太緊，一度讓李國毅快喘不過氣。

台視、東森「如朕親臨」是李國毅和連俞涵主演，最新劇情發展到李國毅為確認對連俞涵的感情，趁連俞涵熟睡時，特意慢慢將臉頰貼近測試，沒想到讓他突然心跳加速。

正當李國毅不敢置信有如此強烈反應時，忽然被睡夢中的連俞涵緊緊抱住，更讓李國毅慌亂不已，嚇得連忙趕緊將連俞涵移開。

拍攝時，李國毅和連俞涵不僅沒在熊抱戲手忙腳亂，反倒默契十足，連俞涵在鏡頭前活像可愛無尾熊般，將李國毅當成大樹牢牢抱住，一度還讓李國毅快喘不過氣。

劇中李國毅醋意大發，失去理智化身惡房東，訂立一堆不合理生活公約，目的是要阻礙連俞涵與藍鈞天戀情發展。李國毅表示，劇中角色「王諾」沒談過戀愛，總是用小學生幼稚手法表達愛意。

他說，要將幼稚感覺以不同心境與層次詮釋出來，演技上有很大考驗，不僅表演方法拿捏很重要，還要能表現出那份對愛的認真，他一直不斷想突破，用不同演出方式給觀眾看。1060217

(中央社)