洗刷逃稅罪名 西班牙公主獲判無罪

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司法當局今天表示，經過調查後，被控是逃稅從犯的西班牙公主克利斯蒂娜（Princess Cristina）獲判無罪。克利斯蒂娜公主是國王菲利佩六世（King Felipe VI）的姐姐。

路透社報導，當局在網站發表聲明說，克利斯蒂娜公主的夫婿烏丹加林（Inaki Urdangarin）則因詐欺和逃稅，被判6年3個月徒刑。

當局表示，由於克利斯蒂娜公主應負民事責任，因此必須支付罰款。

法新社報導，51歲的克利斯蒂娜公主是西班牙1975年恢復君主制度以來，首位被控刑事罪名的王室成員。

法院判決書說：「我們宣告被控稅務詐欺罪名的克利斯蒂娜無罪。」

然而，由於烏丹加林的違法行為使她受惠，因此克利斯蒂娜公主必須支付26萬5000歐元（約新台幣880萬元）罰款；烏丹加林則被罰51萬2000歐元（約新台幣1700萬元）。（譯者：中央社劉文瑜）1060217

(中央社)