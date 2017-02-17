生女才知情郎已婚 女子挨告通姦不起訴

阮姓女子和大她7歲的陳姓男子交往產下一女，幫孩子出生登記時才知陳男已婚，陳妻事後知悉怒告阮女和丈夫通姦，阮女喊冤說自己也被騙，她好奇下才加陳妻臉書好友，陳男也坦承騙阮女已離婚，桃檢對阮女不起訴，對陳男依通姦罪嫌聲請簡易判決處刑。

37歲阮姓女子4年前和44歲陳姓男子墜入情網，交往1年後、在2014年9月幫陳男產下一女，沒想到迎接新生兒的喜悅，卻被陳男一句：「我其實沒有離婚」給擊碎。

陳妻直到隔年11月、阮女女兒都已經1歲多了，才從臉書上獲悉丈夫出軌，怒告丈夫和小三通姦，泣訴阮女還在臉書嗆她：「沒本事，不要怪自己老公外遇！」

阮女喊冤說陳男欺騙她已離婚，強調自己也是受害者，前年底因為好奇陳妻是什麼樣的人，才會透過臉書加陳妻為好友，陳男也坦承自己欺騙阮女已離婚，桃檢認為沒有其他證據證明阮女產女前已知悉陳男已婚，對阮女不起訴處分，但陳男明知自己已婚還和阮女交往、產女，依通姦罪嫌聲請簡易判決處刑。

(中時)