王毅會提勒森 提川習通話與一中政策

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中國大陸外交部長王毅今天在德國波昂會見美國國務卿提勒森，談及中國大陸國家主席習近平日前與美國總統川普通話，美方重申奉行「一中」政策，為中美加強合作創造條件。

王毅17日在波昂出席20國集團（G20）外長會議期間與提勒森（Rex Tillerson）會面。這是川普1月20日就任以來，中美外長首次會面。

中國大陸外交部官網晚間刊登新聞稿指出，王毅會見提勒森時以「十分重要」形容習近平10日與川普的通話。

王毅說，美方明確表示繼續堅持「一個中國」政策，兩國元首一致認為中美完全能成為很好的合作夥伴，應在新的起點上推動兩國關係取得更大發展。

他指出，這項共識維護中美關係的政治基礎，為新時期中美關係發展指明方向，也為雙方在雙邊、區域和全球領域推展「全方位戰略合作」創造必要條件。

提勒森表示，美方重申奉行「一中」政策，不僅對兩國關係非常重要，也有利於區域穩定發展。

他說，美方期待與陸方開展高層交往，增進相互理解，維持、完善並加強各領域對話合作機制，在經濟、金融、安全等領域加強合作，推動兩國關係實現更大發展。

根據新聞稿，王毅與提勒森還就朝鮮半島核問題深入交換意見。1060217

(中央社)