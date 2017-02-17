陸2017工業生產 目標成長6%

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中國大陸工業和信息化部長苗圩今天表示，中國大陸去年工業生產「企穩態勢有所增強」，今年成長目標定在與去年相同的6%「是適宜的」。

中新社報導，苗圩下午在中國大陸國務院新聞辦公室記者會上說，中國大陸2016年規模以上工業增加值（即工業生產）年增6%，多項工業經濟指標出現轉折點，顯示工業趨穩基礎不斷鞏固。

他提到，2016年，中國大陸工業企業獲利年增8.5%，改變2015年持續負成長的局面；生產者物價自2016年9月結束連54個月跌勢後，漲幅不斷擴大；製造業採購經理人指數（PMI）2016年3月以來基本上都處在榮枯線50%以上。

苗圩並公布，中國大陸2016年冶金、煤炭業獲利增幅達2.02、2.23倍，醫藥、電子、化工等產業獲利成長超過10%。

他說，2017年工業生產成長目標定為6%，「在居民消費穩定增長、投資增速止跌企穩和外貿出口努力穩定的情況下，這個目標還是適宜的」。

另一方面，中國大陸國家能源局今天表示，中國大陸今年將繼續化解煤炭產能過剩，力爭關閉落後煤礦500處以上，淘汰產能5000萬噸左右。1060217

(中央社)