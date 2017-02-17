王毅會見美國務卿、日外相 岸田文雄重申不支持「兩個中國」、「一中一台」和「台獨」

大陸外交部長王毅17日在德國波昂出席G20二十國集團外長會期間，分別會見美國國務卿提勒森和日本外相岸田文雄。提勒森說，「美方期待與中方開展高層交往」，似乎在為川習會鋪路；岸田文雄重申，日本對「兩個中國」、「一中一台」和「台獨」都不支持。

新華社報導，王毅和提勒森會面時，提到大陸國家主席習近平日前和美國總統川普的通話十分重要，「美方明確表示繼續堅持一個中國政策，兩國元首一致認為中美完全能夠成為很好的合作夥伴，應在新的起點上推動兩國關係取得更大發展。這一重要共識維護了兩國關係的政治基礎。」

王毅表示，中美雙方的共同利益遠大於分歧，中方願與美方按照兩國元首達成的共識，沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的方向，加強溝通，增進互信，管控分歧，深化合作，確保中美關係在川普總統任內取得更大發展。

提勒森表示，定義美中關係的只能是友好。美方重申奉行一個中國政策，這不僅對兩國關係非常重要，也對地區穩定發展有利。美方期待與中方開展高層交往，增進相互理解，維持、完善和加強各領域對話合作機制，在經濟、金融、安全等領域加強合作，推動兩國關係實現更大發展。

此外，王毅和岸田文雄會面時表示，今明兩年分別是中日邦交正常化45週年和《中日和平友好條約》締結40週年，雙方應以此為契機，不忘兩國前輩們的初心，認真總結兩國關係發展正反兩方面經驗教訓，切實維護好兩國關係政治基礎，力爭推動中日關係回到正確軌道。

王毅強調，當前中日關係改善既面臨機遇，也存在挑戰。日方近期接連在重大敏感問題上採取消極舉措，對兩國關係改善進程造成干擾。日方唯有恪守承諾，言行一致，切實防止出現損害兩國關係政治基礎的事情，才能實現中日關係的真正改善。

岸田文雄表示，今年是日中關係發展的重要年份，日方願按照構築日中戰略互惠關係的思路，妥善處理雙方分歧，擴大兩國關係的積極面，辦好日中邦交正常化45週年紀念活動，推動日中關係的改善。日方重視中方提出的重大關切，重申不支持「兩個中國」和「一中一台」，不支持「台獨」，這一立場不會改變。

(中時)