米飛兔創作者布魯納過世 享壽89歲

米飛兔（見圖）的創作者布魯納過世。米飛兔全球賣逾8000萬冊，廣受歡迎。（圖／美聯社）

路透消息，以米飛兔（Miffy）聞名的荷蘭插畫家布魯納（Dick Bruna）昨晚過世，享壽89歲。

布魯納生於1922年，他手繪的米飛兔全球銷售逾8千萬本。1955年，布魯納向他1歲的兒子講述他們之前在沙丘上看到的小白兔的故事，構思出米飛兔的形象。米飛兔有巨大的耳朵、角色絨毛身軀，一上市就大賣30萬冊。

布魯納昨晚在睡眠中過世。

布魯納生於出版商的家庭，一開始為出版社畫插畫，還幫007電影詹姆士龐德的角色畫過插畫。

布魯納所創作的米飛兔是他最受歡迎的創作角色，在亞洲以及全球的午餐盒均享有高知名度。

(中時電子報)