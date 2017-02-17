米飛兔創作者布魯納過世 享壽89歲
路透消息，以米飛兔（Miffy）聞名的荷蘭插畫家布魯納（Dick Bruna）昨晚過世，享壽89歲。
布魯納生於1922年，他手繪的米飛兔全球銷售逾8千萬本。1955年，布魯納向他1歲的兒子講述他們之前在沙丘上看到的小白兔的故事，構思出米飛兔的形象。米飛兔有巨大的耳朵、角色絨毛身軀，一上市就大賣30萬冊。
布魯納昨晚在睡眠中過世。
布魯納生於出版商的家庭，一開始為出版社畫插畫，還幫007電影詹姆士龐德的角色畫過插畫。
布魯納所創作的米飛兔是他最受歡迎的創作角色，在亞洲以及全球的午餐盒均享有高知名度。
(中時電子報)
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