台維斯盃連輸兩點 中華隊雙打輸不得

中華隊今天在台維斯盃網賽連輸兩點單打，明天的雙打賽事必須全部拿下，才能扳平戰局。

2017年台維斯盃國際男子網球團體亞大區一級第一回合中華隊對中國大陸隊的比賽，今天起一連3天在高雄的陽明網球中心進行。

經過抽籤，今天第1點單打由陳迪對上中國大陸的李(吉吉)，第2點單打則由首度打台維斯盃的莊吉生對上中國大陸的吳易昺。

第1點單打賽事，陳迪雖搶下首盤，但李(吉吉)靠發球及底線的穩定抽球，將盤數逼到2比1，而第四盤陳迪也以底線抽球來回調動李(吉吉)，並將比數逼到搶七決勝盤，並以7比6（8）拿下，盤數戰成2比2平。

決勝盤中，陳迪受到腿部傷勢影響，可惜無法再下一城，終場以7比5、5比7、2比6、7比6（8）、5比7不敵李(吉吉)，無法為中華隊搶下第1點的勝利。

第2點單打賽事，莊吉生首盤只拿下1局，先以1比6丟掉，但他立即抓到對手的節奏，以6比4、7比5連拿兩盤，第4盤莊吉生與對手打進搶七才輸掉，雙方回到2比2平手，決勝盤莊吉生在以1比5落後時傷退，也讓中華隊連失兩點。1060217

(中央社)