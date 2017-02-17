鍾麗緹幸福肥？新造型驚死人
46歲性感女神鍾麗緹去年11月三度出嫁，與小12歲大陸男星張倫碩婚後幸福令人羨慕，整個人也回春，上個月PO出全家出遊照，凍齡美貌讓粉絲驚嘆連連。不過她昨日頂著新造型出席大陸活動，卻被發現身材走樣明顯，與上個月模樣相比，判若兩人。
鍾麗緹頂著妹妹頭紅髮新造型出席活動，暢談與老公張倫碩未來計畫，不僅預計在今年合拍電影，也聊到了「做人大事」，笑稱目前和老公只安排工作，一切順其自然。
除了小倆口做人計畫，鍾麗緹造型同樣備受網友關注，因為她現身活動，手臂明顯變粗，肚子還隱約可見贅肉，與上個月的纖細模樣差距不小，讓不少粉絲苦勸女神「快把造型換回來」！
(中時電子報)
關鍵字：鍾麗緹、
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