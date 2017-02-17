曾蔭權涉貪 收受利益控罪可能撤銷

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香港前行政長官（特首）曾蔭權的控罪審判今天終於有了結果，3項控罪中，1項成立。

資深大律師湯家驊晚上向媒體說，由於陪審團經過長時間討論仍未能就曾蔭權的「收受利益罪」達成協議，相信曾蔭權被撤銷控罪的機會很大。

曾蔭權2015年卸任後，因為涉及利益問題，被廉政公署以3項罪名起訴，2項是「公職人員行為不當罪」，另1項是「收受利益罪」。

香港高等法院今年1月初開始審理此案，這也是香港首位特首因涉及刑事案受審。

高等法院前天結束審判，並引導陪審團作出裁決，而9名陪審團成員經過2天商議後，今晚裁定1項「公職人員行為不當罪」成立，另1項不成立。

至於「收受利益罪」，陪審團無法達協議。

目前曾蔭權獲准交保外出。

曾蔭權於2005年接替董建華出任特首，為香港第2位特首。他於2012年卸任，被廉政公署起訴，罪名主要是與商人往來中，沒有申報相關利益。

按照香港的司法制度，較嚴重的案件必須有陪審團參與。參與這次裁決的9名陪審員中，必須至少有7人裁決有罪，曾蔭權才能入罪。1060217

(中央社)