聯合利華拒絕卡夫亨氏收購提議

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聯合利華週五意外拒絕美國食品大廠卡夫亨氏所提的1430億美元收購提議，理由是該提議並無法為聯何利華帶來財務或策略上的優勢。

此外聯合利華還批評卡夫亨氏平均每股50美元的收購價格過低，因此要求股東不要同意這項交易。不過卡夫亨氏表示，將透過修改協商條件，期盼雙方最後能達成協議。

(工商)