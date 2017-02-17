美國務院： 美中外長首次會晤 重申川習通話 解決分歧推動合作
美國國務卿提勒森與中國外交部長王毅17日首度會面。美國國務院發布聲明表示，提勒森和王毅兩人注意到最近美中兩國領導人的通話，討論推動雙邊合作，以建設性方式解決分歧的努力。
提勒森和王毅同時出席刻在德國波昂舉行的20國集團（G20）外長會議。國務院代理發言人特納表示，提勒森於17日首次會見了中華人民共和國外交部長王毅。
特納在聲明中說，提勒森和王毅注意到兩國領導人最近的通話。此外，提勒森並強調了北韓核計劃和導彈計劃帶來的日益嚴重威脅，敦促中國盡全力緩解北韓破壞穩定的行為。
會晤中，提勒森和王毅兩人同時討論了創造一個公平貿易和投資競爭環境的必要性。
美國總統川普和中國國家主席習近平本月9日通電，電話中，川普同意信守美國的「一中政策」。
(中時)
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