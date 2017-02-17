輸吳郝排第三？洪辦：柱民調領先但未過半
有媒體報導國民黨主席民調，吳敦義、郝龍斌領先洪秀柱，但洪秀柱辦公室表示，自家委託民調公司做的民調數據，洪秀柱為5名擬參選人中領先，但未獲過半支持。
洪秀柱辦公室表示，媒體報導的民調數據，與洪辦的民調數據有明顯落差，且該民調抽樣400餘份，是否符合有效民調基本抽樣，不予置評，洪辦表示，任何民調都有其成因及參考價值，洪秀柱會更加努力，以獲得最大支持。
洪辦稱，本月2至6日，該單位委託民調公司辦理黨主席民調，採樣逾1200份，採排綠民調進行。該民調顯示，洪秀柱上任國民黨主席之後，其作為獲支持度為65%；兩岸和平政綱支持度為78%；黨主席民調部分，洪秀柱在排序中居於領先，但未獲過半支持。
洪辦強調，由於目前黨產會持續追殺，洪秀柱以黨務、政策開展為首要，不如其他候選人在選戰投入的時間與心力，但在全面展開連署、正式領表後，將安排該有的競選步調以因應選戰。
(旺報)
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