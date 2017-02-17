我要評比

美股週五開盤在獲利回吐賣壓下走低，為連續第2個交易日從歷史高點撤退，儘管如此3大指數預料仍將週線收高。截至台北時間約11點左右，道瓊工業指數下跌0.25％、標準普爾指數走低0.19％，至於那斯達克指數也微跌0.08％。

(工商)