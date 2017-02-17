紐約時裝週5大趨勢報你知

我要評比

紐約時裝週今天落幕，而反美國總統川普的憤怒氛圍明顯可見。

法新社報導，接下來由歐洲接手舉辦全球矚目的時裝秀，明天倫敦時裝週將開跑，接下來是米蘭和巴黎。以下是在紐約看到的本季時裝週5大趨勢：

●政治

紐約時裝週無法逃脫川普的糾纏。美國文化圈精英為希拉蕊．柯林頓敗選感到難過，對於川普上任首週創造的混亂忿忿不平。

設計師品牌Public School惡搞川普「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）的帽子，紐約設計師霍夫曼（Mara Hoffman）請抗議組織做開場演說，尼泊爾出生的設計師古隆（Prabal Gurung）讓模特兒穿上呼籲兩性平權標語的T恤走秀。

凱文克萊（Calvin Klein）看秀嘉賓和湯米席爾菲格（Tommy Hilfiger）模特兒都戴上白色方巾，展示時裝界支持包容的價值。許多設計師更發送支持美國計劃生育協會（Planned Parenthood）的胸章。

●大尺碼模特兒登上伸展台

各界多年來認為瘦到皮包骨的模特兒，無法代表多數的一般女性後，大尺碼模特兒大行其道。

第1個登上時尚雜誌Vogue封面的大尺碼模特兒艾希莉葛蘭姆（Ashley Graham），為Michael Kors走秀。

為大尺碼品牌Lane Bryant設計一系列服裝的古隆，請來大尺碼模特兒甘蒂絲赫法恩（Candice Huffine）和瑪奇塔普林（Marquita Pring）走秀。

●強勢風格

Tory Burch以凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）作為這季時裝秀的設計靈感，展現女強人的風格。

●種族多樣性

美國經典品牌雷夫羅倫（Ralph Lauren）以游牧民族為靈感，將流動閃耀的金色錦緞、蛇皮楔形涼鞋和飄逸的絲質裙擺搬上伸展台。

比利時設計師西蒙（Raf Simons）以美國文化的種族多樣性為靈感，服裝風格從傳統拼布到裝飾藝術和美國西部荒原都有，為凱文克萊獻上他的首場大秀。

●新作法

馬克雅可布（Marc Jacobs）要求他的模特兒在無音樂播放空間走秀，也請賓客看秀中途不要拿出手機。

設計師札克波森（Zac Posen）表示，時代變遷意味要有新作法，因此藉由舉辦攝影展來創造對話。美國紐約州華裔時裝設計師王薇薇（Vera Wang），用影片來展示她的設計系列。（譯者：中央社陳昱婷）1060217

(中央社)