爭取黨主席連任 洪辦：洪秀柱民調領先
代表爭取連任的國民黨主席洪秀柱發言的游顥今天表示，周刊報導的民調數據與一般認知有明顯落差。洪辦委託民調公司所做民調顯示，洪秀柱在黨主席民調排序中居於領先。
周刊報導，周刊於2月7日委託艾普羅民調公司針對第一波5位參選人進行支持度調查，結果顯示，前副總統吳敦義與副主席郝龍斌以20.1％、17.4％支持度分居前兩名，遭吳、郝夾殺的現任黨主席洪秀柱則以16.8％緊追在後。
游顥晚間回應時指出，該數據與一般認知及洪秀柱辦的民調數據有明顯落差，且該民調抽樣400餘份，是否符合有效民調基本抽樣，不予置評；任何民調都有其成因及參考價值，洪辦會更加努力以獲得最大支持。
游顥說，洪秀柱辦公室於2月2日至2月6日委託民調公司辦理主席民調，採樣超過1200份，以排綠民調進行。該民調顯示，洪秀柱上任後之作為獲支持度為65%，兩岸和平政綱支持度78%。至於黨主席民調部分，洪秀柱在排序中居於領先，但尚未獲過半支持度。
洪辦強調，由於目前黨產會持續追殺，洪秀柱以黨務和政策開展為第一優先要務，確實不如其他主席候選人在選戰投入的時間與心力，將在全面展開連署與正式領表後，安排該有的競選步調因應主席選戰，請支持者無須因外界雜音而隨之起舞，並堅持打一場高格調的選戰，「堅定挺柱、支持改革」。1060217
(中央社)
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