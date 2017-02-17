美國務卿首會王毅 促中處理北韓問題
美國國務卿提勒森首度於德國與中國大陸外交部長王毅會面，中方在聲明中轉述，提勒森重申「一中政策」；但美方新聞稿中沒有提及一中，強調美方敦促中國積極處理北韓問題。
這是提勒森（Rex Tillerson）上任後首度外交出訪，赴德國參與20國集團（G20）外長會議。大陸有媒體報導指出，王毅原先並未打算赴德國，在美國總統川普與大陸國家主席習近平通電話後，他才臨時決定出席，並希望與提勒森會晤，為「川習會」鋪路。
國務院代理發言人唐納（Mark Toner）在聲明中說，提勒森今天和王毅首度會面時，談到川普與習近平的通話，雙方也討論努力增進雙邊合作，以建設性方式解決分歧。
提勒森也特別強調北韓核試驗及飛彈計畫造成日漸嚴重的威脅，他也「敦促中國要使用所有可能工具，緩解北韓破壞穩定的行為」。
聲明也提到，兩人還討論在貿易與投資上，要創造公平競爭環境的必要。
國務院在會後聲明中未提到提勒森是否及如何向王毅重申美國的「一中政策」。
而根據中國外交部聲明，提勒森表示，定義美中關係的只能是友好」，「美方重申奉行『一個中國政策』」；對於北韓問題，中方說法是「雙方還就朝鮮半島核問題深入交換了意見」。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。