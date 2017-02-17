美國務卿首會王毅 促中處理北韓問題

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美國國務卿提勒森首度於德國與中國大陸外交部長王毅會面，中方在聲明中轉述，提勒森重申「一中政策」；但美方新聞稿中沒有提及一中，強調美方敦促中國積極處理北韓問題。

這是提勒森（Rex Tillerson）上任後首度外交出訪，赴德國參與20國集團（G20）外長會議。大陸有媒體報導指出，王毅原先並未打算赴德國，在美國總統川普與大陸國家主席習近平通電話後，他才臨時決定出席，並希望與提勒森會晤，為「川習會」鋪路。

國務院代理發言人唐納（Mark Toner）在聲明中說，提勒森今天和王毅首度會面時，談到川普與習近平的通話，雙方也討論努力增進雙邊合作，以建設性方式解決分歧。

提勒森也特別強調北韓核試驗及飛彈計畫造成日漸嚴重的威脅，他也「敦促中國要使用所有可能工具，緩解北韓破壞穩定的行為」。

聲明也提到，兩人還討論在貿易與投資上，要創造公平競爭環境的必要。

國務院在會後聲明中未提到提勒森是否及如何向王毅重申美國的「一中政策」。

而根據中國外交部聲明，提勒森表示，定義美中關係的只能是友好」，「美方重申奉行『一個中國政策』」；對於北韓問題，中方說法是「雙方還就朝鮮半島核問題深入交換了意見」。1060217

(中央社)