亞冬運將開幕 北韓代表隊抵達札幌

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為出賽19日開幕的札幌2017亞洲冬季運動會，北韓代表團今天抵達北海道的新千歲機場。

由於北韓違反聯合國安理會決議，多次發射彈道飛彈，日本政府對北韓採取單獨制裁措施，即禁止北韓國籍人士入境，但有特例，允許北韓的選手代表團入境。

北韓代表團的選手今天搭機抵達札幌的新千歲機場，受到旅日的北韓僑校學生等手持北韓國旗歡迎，選手還接受贈花。

札幌亞冬運將於本月19至26日在日本北海道札幌市和帶廣市舉行。北韓的選手將在競速滑冰、短道競速滑冰及花式滑冰的比賽中出賽。

上一次北韓代表團入境日本是在去年2月的巴西里約奧運女子足球賽亞洲區外圍賽決賽。1060217

(中央社)