桃市龜山民宅火警 1女無生命跡象

我要評比

桃園市龜山區一處民宅發生火警，一名女性OHCA。（甘嘉雯翻攝）

桃園市龜山區一處民宅發生火警，一名女性OHCA。（甘嘉雯翻攝）

桃園市龜山區一處民宅發生火警。（甘嘉雯翻攝）

桃園市龜山區復興二路晚間21時51分發生住宅火警，消防局第一大隊坪頂分隊出動33名人、消防車12輛、救護車2輛，總計14輛前往滅火，火勢在20分鐘內熄滅，消防人員破門後入室搜索，於一樓臥室內救出1名女性，到醫院前已經沒有呼吸生命跡象（OHCA），起火原因仍待調查。

(中時)