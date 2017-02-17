兩人轟生涯最高分 台銀力克璞園
台銀的李維哲、郭少傑今天雙雙轟下生涯最高的27分、23分，帶領台銀在一路領先的情況下，以94比86擊敗璞園。
第14季超級籃球聯賽（SBL）例行賽倒數第2週的賽程，今天在新北市的板橋體育館進行兩場賽事。
在桃園璞園建築對台灣銀行的比賽開打後，台銀李維哲包括3記三分球在內，7投5中攻下13分，得分與璞園全隊總和相同，讓台銀首節以24比13領先。
次節台銀在兩分球、三分球命中率都優於對手的情況下，打出23比17的攻勢，一度領先達19分，即便璞園的簡浩中場前補進1球，台銀半場打完仍以47比30領先璞園。
易籃再戰後，璞園全力反撲，台銀則是失誤偏多，加上一時找不到準星，讓璞園將落後追近，但台銀這節仍以67比55領先。
末節璞園仍試圖追趕，可惜未能將比分超前，終場台銀以94比86擊敗璞園。
台銀今天有4人得分達兩位數，其中李維哲、郭少傑拿下27分、23分，是兩人生涯的新高。
在金門酒廠出戰富邦勇士一役，一路落後的金酒，靠王泰傑在末節6投4中，攻下15分，帶領金酒在末段打出10比0攻勢，也將分數追到74比75僅1分落後，台啤在歐布萊恩（Patrick O'Bryant）兩罰1中後才勉強擋住台銀反撲。
第4節最後16.5秒，2分落後的金酒，靠林韋翰在終場前2.8秒的切入得手，以76比76追平，將比賽逼入延長。
延長賽富邦一開始取得領先，但金酒打死不退，在戰情膠著的情況下，富邦靠宋宇軒關鍵兩罰，最終以88比86險勝金酒。1060217
(中央社)
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