中國國務院副總理汪洋與美國財長梅努欽通話
既美國總統川普和中國國家主席習近平通話後，中美高層持續接觸，中國國務院副總理汪洋今（17）晚與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方就中美經濟合作等問題交換了意見。
梅努欽去年曾擔任川普競選團隊的財務主任，並在高盛集團任職17年，後於2002年離職，進入對沖基金行業。他是Dune Capital Management LP的聯合創始人之一，並涉足娛樂業，為好萊塢電影融資。他將主導由川普制定的金融監管和美國稅制改革計畫。
(工商)
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