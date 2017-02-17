中國國務院副總理汪洋與美國財長梅努欽通話

既美國總統川普和中國國家主席習近平通話後，中美高層持續接觸，中國國務院副總理汪洋今（17）晚與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，雙方就中美經濟合作等問題交換了意見。

梅努欽去年曾擔任川普競選團隊的財務主任，並在高盛集團任職17年，後於2002年離職，進入對沖基金行業。他是Dune Capital Management LP的聯合創始人之一，並涉足娛樂業，為好萊塢電影融資。他將主導由川普制定的金融監管和美國稅制改革計畫。

(工商)