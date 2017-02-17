楊謹華好事近？ 與男友赴美愛相隨

在影城玩得很開心。(取自臉書)

在影城玩得很開心。(取自臉書)

在影城玩得很開心。(取自臉書)

在影城玩得很開心。(取自臉書)

楊謹華很疼愛「夏天」。(取自臉書)

楊謹華很疼愛「夏天」。(取自臉書)

楊謹華和男友Ben感情甜蜜。(取自臉書)

楊謹華和石油設備商男友Ben交往10個多月，小兩口感情穩定，去年底她忙完表坊舞台劇《新龍門客棧》，放慢工作腳步，農曆春節前就陪著Ben飛到美國放鬆心情，還回到Ben當初求學及生活的德州，接著轉到佛羅里達州，她樂當小女人愛相隨，在美國玩了近半個月，臉書裡每張「男友視角」的照片，燦爛笑容既甜蜜又幸福。

當初她和Ben以結婚交往為前提，大齡女子的她因此常被催婚，事實上雙方父母已見過面，彼此也討論過結婚觀念，但要舉行海外婚禮或其他形式等細節還沒討論。外傳Ben在這趟美國行已求婚，楊謹華未回應，她公司表示不清楚，也沒聽說她結婚，她這兩天在國外，下周才回台。

38歲的Ben是美籍台裔，外型斯文，從小留學美國，德州大學經濟系畢業，Ben的父母從事鞋業生意，10年前回台，與叔叔合開石油設備公司，公司專門為中油等石油公司做提煉，總公司在美國德州，他是台灣分公司的負責人。Ben為人nice、貼心，楊謹華最欣賞他正直又孝順的個性，也說過「時刻來了」就會結婚，小倆口好事不遠。

楊謹華在臉書分享美國行的旅遊照，最特別的是她帶男友到佛羅里達州和黃嘉千一家人碰面，並抽空到奧蘭多環球影城玩，黃嘉千的女兒「夏天」和她感情非常好，小名「阿花」的楊謹華，笑說「夏天」有天一早七點就吵著她這位「花花阿姨」帶她到影城看哈利波利主題園區，她因為天冷想賴床，「夏天」在床上還猛拉她被子。

位於美國佛羅里達州的奧蘭多環球影城，擁有3大主題樂園，更是許多粉絲非去不可的朝聖之地，除了辛普森家庭所住的春田市貨真價實打造出來，還有全球第一個哈利波特主題園區─活米村，更令麻瓜們興奮的還有─斜角巷，面積是活米村的兩倍大。

他們在影城的第一天，她分享早上八點出發，一路很趕，很像趕拍戲，天氣冷到出發前不管3721先買一條哈利圍巾，因為有人說天氣會很熱，熱到像夏天，於是她都帶薄薄的衣服和外套，有太陽暖和點，沒太陽有夠冷，因為實在太冷，沿途邊玩邊吃中餐及零食，重點是，大夥竟走了1萬4000多步，每一步幾乎是快步走，五點多回到飯店，直接倒在床上，睡到隔天的早上，「別懷疑，澡跟臉及牙⋯都⋯嗯⋯我真的不想呀」。

她在迪士尼玩鬼屋電梯被嚇哭，笑說人生第一次，也不會再有第二次，第二天到影城又是1萬4000多步，兩天加起來快4萬步，白天溫度高達21度，她還借了皮外套，全副武裝，因為被第一天的冷嚇到，結果有點熱，這次，回到飯店不但沒睡著，洗了澡、刷了牙、洗了臉、吃了晚飯、外加敷了臉，因為有經驗了。

(中時)