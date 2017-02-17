金賢姬：刺殺金正男被逮女子不像特務

有關北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男在馬來西亞機場遭人刺殺事件，北韓前女特務金賢姬接受日本「每日新聞」書面採訪表示，被逮捕的女子不像是受過嚴格訓練的特務。

北韓向來以利用女性從事秘密任務出名，有些人被訓練從事色誘、謀殺。最有名的人就是偽裝成日本人、參與1987年大韓航空858班機爆炸案，造成115人喪生的金賢姬。她曾隸屬於北韓的情報機關「對外情報調查部」（當時的名稱），接受特務訓練。

「每日新聞」今天報導，金賢姬接受書面採訪時針對金正男命案有2名女性遭到馬來西亞警方逮捕一事表示，就她個人的經驗研判，被逮捕的2名女子不像是在北韓接受過嚴格身心教育與訓練的特務，有可能是有人僱用東南亞女性下手。

針對被逮捕的女子對警方供稱「以為是在惡作劇」一事，金賢姬推測說：「如果是那樣的話，照理說不會離開現場」。至於利用女性下手一事，金賢姬研判，可能是利用不讓對方有戒心的心理。

金賢姬注意到金正男遇害的日子是本月13日這一點。

1997年2月15日，逃離北韓之後，住在南韓首爾近郊的北韓前領導人金正日的外甥李韓永（金正男的表哥）遭槍擊身亡，當時南韓警方研判是北韓特務所為，但事件後來沒解決。

金賢姬對於兩個事件發生的日子有點在意。她表示，或許是巧合，但這兩個事件發生的時間點都是在2月16日金正日的生日（北韓的光明星節）前後。1060217

(中央社)