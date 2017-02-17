米飛兔之父布魯納辭世 享壽89
出版商今天發表聲明說，荷蘭藝術家和童書作家布魯納已辭世，享壽89歲。布魯納廣受喜愛的漫畫繪本「米飛兔」（Miffy）自1955年推出後，現已售出8000萬本以上。
布魯納（Dick Bruna）在某次前往海濱度假時，看到沙丘有1隻兔子，於是為了逗襁褓中的兒子開心而創造出米飛兔這個角色。後來他出了30多本漫畫，講述這個有雙大耳朵、穿著橘色套衫小兔的歷險故事，而且行銷全球。
布魯納1929年出生在出版商家庭，藝術生涯一開始是幫書籍封面繪製插畫，包括007系列小說和席姆農（Georges Simenon）撰寫的推理小說馬格雷探長（Inspector Maigret）。
米飛兔是布魯納最知名的創作，不但風靡亞洲，也被畫在了世界各地的午餐盒上。1060217
(中央社)
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