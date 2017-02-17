SBL》金酒白忙一場延長敗 與台銀再打平

歐布萊恩在延長賽貢獻關鍵三分球，且在最後關頭連賞兩記麻辣鍋。(中華籃協提供)

金酒17日雖從末節最多落後16分頹勢，硬把比賽逼入延長，卻沒保護最關鍵的籃板球，富邦勇士靠著陳孝榮最後21秒搶下進攻籃板第一時間補進，以及歐布萊恩連賞2記麻辣鍋，最終88比86氣走金酒。

富邦總教練顏行書賽後很不滿球員上、下半場表現判若兩隊，「我們在上、下半場簡直是不同層級球隊，下半場失誤又多，才會贏得如此辛苦，我差點要恭喜蔡文誠拿下大三元(10分、9籃板及7失誤)了。」

不過顏行書仍然肯定歐布萊恩打滿全場45分鐘的奮勇演出，強調這場比賽是他看到歐布萊恩自從過完農曆年後，身體重心降最低的1場，「我們只能利用暫停讓歐布萊恩多休息，但他的專注力與內線防守讓我相當滿意。」

金酒輸掉比賽後，與台銀再次打成7勝20敗平手，代表例行賽第6名席位與季後賽最後門票爭搶，可能要等下周才見分曉，金酒總教練楊哲宜並不怪罪球員輸球，畢竟球員展現出應有韌性，且拚到最後一刻才輸球。

「我們不可能每場都贏球，比賽就這樣，本來就是設定贏1場就1場，既然我們能從後面追上，這種精神仍然值得肯定。」楊哲宜說。

金酒末節追上兩大功臣是林韋翰與王泰傑，林韋翰在第4節最後2.8秒投進追平球，也讓比賽打到延長，王泰傑則在末節獨拿15分，可惜兩人最後仍無法幫助金酒逆轉，林韋翰說：「下半場才是我們應有球風，我們必須展現企圖心。」

(中時電子報)