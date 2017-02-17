草屯鎮農會選舉黑函浮現 「現任派」開記者會自清

草屯鎮農會現任派開記者會，總幹事蕭忠郁出示對手在地方紙媒刊登的攻擊廣告，並一一駁斥。（廖肇祥攝）

南投縣草屯鎮農會會員代表選舉，南投檢警調就現金買票檢舉情資，今日再傳喚郊區某里林姓候選人及多名選民，「現任派」的草屯鎮農會「三巨頭」，今日傍晚緊急開記者會，針對對手近來買地方紙媒廣告、宣傳車廣播等方式的攻擊做澄清，以獲得金安獎及兩年通過金融審查，反駁對手超貸說法。

南投地檢署指揮南投調查站、草屯警分局，繼前日偵辦某里簡姓候選人現金買票，候選人和樁腳交保候傳後，今日再傳喚郊區某里林姓候選人及多名選民。多數選民否認被買票，但有兩名承認各拿到4000元，1人認了是買票錢，另1人則辯稱「買檳榔、香菸請人的錢」。

投票日逼近，「現任派」的草屯鎮農會「三巨頭」，今日傍晚緊急開記者會，呼籲候選人不要藉由製造黑函，抹黑農會來獲取勝選，更不要製造鄉親矛盾，造成地方情感撕裂，來從中獲取票數。

草屯鎮農會並舉例，農會獲得金安獎，是對信用部經營品質的肯定。該獎項代表著每筆放款都是安全的，草屯鎮農會每位會員法定擔保最高限額不能超過3億，連續3年逾放比低於0.02%，103年、105年接受金管會金融檢查品質受肯定，為此獲得金安獎，證明草屯鎮農會並未如黑函所指有超貸情形。

另前來挑戰參選會代的前理事長簡峻庭，今日也向警方報案，指被跟蹤，草屯警方將被指「跟蹤」的數人帶回了解，予以訓誡後讓其離去。

(中時)