被川普酸 BBC記者自嘲要印新名片

美國總統川普舉行上任後首場記者會，對媒體大發牢騷，還酸英國廣播公司（BBC）記者是「另一個美人」，BBC記者事後自嘲，要把「另一個美人」這個頭銜印在新名片上。

川普先前曾和美國有線電視新聞網（CNN）記者對嗆，除了不讓記者提問，還說「你們這家媒體太糟糕了」、「專門報導假新聞」，場面十分火爆。

川普16日在華盛頓召開記者會，這次槓上BBC記者。

川普先是花了很長一段篇幅抱怨媒體，當BBC北美編輯索普爾（Jon Sopel） 要提問時，川普打斷他，先問「你是哪一家（媒體）？」

索普爾回答BBC後，川普說「這裡有另一個美人」（Here’s another beauty.），現場響起笑聲。

索普爾試圖扳回一城，冷靜回答「（報導）公正、自由且公平（Impartial, free and fair）」，並試圖再次提問，但又被打斷。

川普說，「就像CNN，對吧？」

索普爾說，「我們可以一直這樣互酸」，並提出有關旅遊禁令的問題，但說到一半就被川普不耐煩地打斷說，「等一下，等一下，我知道你是誰了，讓我來說說旅遊禁令」，然後自顧自說下去。

索普爾事後在推特（twitter）自嘲說，「我老闆已經同意我印新名片：Jon Sopel，另一個美人（Another Beauty），北美編輯。」

索普爾撰文表示，這是他有史以來參加過最誇張（extraordinary）的一場記者會。川普的一切都令人無法預料。

他表示，「川普時不時發脾氣；對自己的成就很自傲；沒得到自認應得的讚美，他就生氣；對民調很執著；對有多少支持群眾也很執著。」

索普爾最後酸說，「我有一個疑問。川普這麼討厭媒體，但又花了這麼多時間在監看媒體，真想知道，他怎麼有時間治國？」1060217

(中央社)