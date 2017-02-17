日將實施優質星期五 刺激消費

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日本政府和民間團體所組成的推動協議會去年底宣布每個月最後一個星期五下午3時提早下班，以提振消費，這稱為「優質星期五」活動，本月24日將首度實施。

日本首相安倍晉三想辦法振興國內經濟，政府與最大工商團體「經團連」等商業團體組成的推動協議會去年12月12日宣布，每個月最後一個星期五下午3時提早下班，讓員工去吃喝玩樂、購物等，以刺激消費。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天下午在例行記者會上表示，24日將首度實施「優質星期五」措施，政府也希望職員早點下班，能顧全工作和家庭生活。

菅義偉表示，在產業界方面，經團連已拜託企業多多善用特休假、彈性上班制等，配合「優質星期五」措施，盡量讓員工在下午3時左右可下班。

菅義偉表示，政府方面也會盡力做好讓職員能提早下班的指導並備妥因應措施。內閣人事局已請各府省廳（部會）配合。希望藉由官民努力，讓這樣的措施落實成習慣，讓工作與生活能取得平衡。

有關「優質星期五」，有些日本企業已摩拳擦掌搶商機，包括樂天網站、啤酒公司的促銷、百貨公司指導穿和服的文化教室等，都等著做「優質星期五」生意。

不過，企業界當中，中小企業擔心人手不足，無法像大企業一樣讓員工休息。也有員工認為「星期五是提早下班了，但很可能其他平日加班時間就得增加」。

日本的第一生命研究所首席經濟師永濱利廣估算「優質星期五」的經濟效益最大平均1天是1236億日圓（約新台幣340億元），但前提是所有企業，亦即大中小企業員工都能在星期五下午3時下班。如果只有大企業實施「優質星期五」，效益僅135億日圓。

永濱指出，企業方面一定要下工夫，1年至少實施「優質星期五」3次。1060217

(中央社)