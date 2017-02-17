市價10％買地辦學 安倍昭惠任名譽校長 安倍晉三否認涉入

日本首相安倍晉三的夫人安倍昭惠擔任名譽校長的「瑞穗之國紀念小學院」，是以市價的10%的價格購買國有地開辦的。安倍17日在國會上被追究此問題時強調，「如果（賣地之事）與我和妻子有關係的話，我就辭去首相和國會議員之職。」

《朝日新聞》報導，這所強調愛國教育，號稱是「日本第一所唯一的神道小學」是今年4月在大阪豐中市內建校的。學校用地是以用市價的十分之一購買由國土交通省大阪航空局管理但未使用的日本國有地。

財務省並未公開該國有地的售價，但後來得知，是「森友學園」於去年6月以1億3400萬日圓（約新台幣3673元），買下這塊位於豐中市野田町、約2658坪的國有地。

近畿財務局2014至2016年度售出36塊國有地，只有這塊學校用地沒有公布售價。然而豐中市2010年3月買下東邊2876坪的國有地，售價卻高達14億2300萬日圓。

豐中市市議員木村真市去年秋天要求近畿財務局公開該土地的售價，但財務局以「森友學園為避免對學校營運造成不良影響，強烈要求勿公開售價」為由拒絕。

木村認為近畿財務局不公開售價的決定乃違法，而於今年2月8日向大阪地方法院提出告訴，要求政府取消不公開的決定。財務局隨即於2月10日公布售價為1億3400萬日圓。

《朝日新聞》要求近畿財務局說明土地售價的算法，財務局表示，是委託不動產鑑定估算的，因為要處理地下的廢材、生活垃圾等約8億1900萬日圓，整體的整地費用約9億5600萬日圓，土地售價扣掉這些損失，最後的售價為1億3400萬日圓。

安倍17日在國會接受質詢時表示，他知道妻子擔任小學的名譽校長，但否認與賣地事件有關，他還強硬地說：「如果（賣地之事）與我和妻子有關係的話，我就辭去首相和國會議員之職。」

(中時)