卡夫捧1430億美元迎娶 聯合利華拒嫁

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美國食品巨頭卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz Co）出價1430億美元併購聯合利華公司（Unilever）遭拒絕，聯合利華今天表示，此提議「根本低估」英荷消費品巨擘聯合利華的價值。

路透社報導，聯合利華說，它已接獲出價每股50美元併購提議，代表溢價18%，包括30.23美元現金及其餘為股票，「這根本低估聯合利華的價值。聯合利華回絕此提議，因為對聯合利華的股東而言，不論就財務上或策略上都毫無好處，聯合利華未看到進一步討論的任何基礎。」

法新社報導，英荷消費品生產大廠聯合利華今天表示，美國食品和飲料巨頭卡夫亨氏食品公司提議併購聯合利華吃閉門羹，因為卡夫亨氏的出價，「根本低估聯合利華的價值」。

總部設在鹿特丹的聯合利華發表聲明說，卡夫亨氏的出價對聯合利華的估值約1430億美元，代表較16日聯合利華收盤價溢價18%。聲明表示，「這根本低估聯合利華的價值」。

但投資人仍大舉買進在倫敦上市的聯合利華股票，促使聯合利華股價暴漲逾12%。1060217

(中央社)