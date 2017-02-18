小嫻想生但終生不孕 「她們」卻是打死不生！

小嫻勇揭自己因天生沒子宮而想生不能生，但有許多女星其實是抱持頂客族的想法。(中時資料照片)

女星小嫻與前球星何守正結婚4年多，雖遲遲未在台灣登記，然人前人後都過得相當幸福，也因此這些年郎才女貌的兩人，一直被關心生子進度，小嫻日前在專訪中終於吐實，坦言「不是不想」，其實是有生理上的苦衷，勇敢揭露自己「天生沒子宮」，而老公又是獨子，讓她一度很害怕失去幸福生活，所幸得到另一半與婆婆的暖心支持，大眾也感佩她的勇敢，心疼她的處境，頻為她加油打氣，話說演藝圈裡，其實有許多身體狀況允許然卻不願孕育星二代的女星，他們的理由，又是什麼呢？

溫碧霞探研因為愛漂亮，怕生孩子身材走樣，所以不生孩子只領養。(中時資料照片)

50歲港星溫碧霞曾演出《封神榜》中的妲己一角走紅，2000年前她嫁給香港富商何祖光後淡出演藝圈，然成為人妻後16年過去，雖夫妻倆領養了一個兒子，但她遲遲沒有生育，讓人感嘆好基因都浪費了，外界更不乏流言蜚語，針對這件事，她去年上節目才終於吐實，表示不生孩子，都是因為「愛漂亮」。

溫碧霞去年8月上黎燕珊主持的《往事．並不如煙之情書》節目，談婚姻也談「開枝散葉」，她表示相當感謝另一半，覺得自己有如「現代灰姑娘」，嫁給老公後人生改變了很多，老公接納她的一切，包含不生孩子，而溫碧霞婚後16年不生，坦言就是因為愛漂亮，不希望身材走樣，且她怕血，又看過姊姊生產的過程，因此覺得可怕，所以乾脆決定不生了，專心跟老公及養子Xaver好好過日子就好。

影后劉曉慶經歷高達4段婚姻，卻始終沒生育，還說過「地球上人類太多」的論點。(中時資料照片)

如今已年過60的大陸影后級女星劉曉慶，眉眼自帶風情，熟而不老，無論方法為何，不可否認地，她維持得相當好，而她不僅事業精彩，感情部分也是閱歷豐富，劉曉慶可謂一生都在談戀愛的女人，目前為止梅開四度，縱橫婚姻40年，卻沒為哪個老公生下過子嗣，這是為何？

目前和號稱追自己20年的富豪王曉玉一起過日子的劉曉慶，向來都是事業心很重的女人，而她曾說過，不生孩子不是沒有生育能力，而是不認為孩子是自己生命的延續，壓根無法認同傳統的「養兒防老」那套，甚至說過「地球上人類太多會毀滅自己」，而如今，早已過了能夠生育的時期了。

鄭裕玲受父母家暴離異的影響，不敢婚也不敢生，至今仍覺得那是人生唯一做對的決定。(中時資料照片)

同時集影后和視后於一身的港星鄭裕玲，一直以來都是響噹噹的人物，而外表清麗賢慧的她，雖曾捲入黃子華感情第三者風波，早前還曾和甘國亮愛情長跑10年，然始終沒有結果，她曾在專訪中透露，受到原生家庭影響，童年陰影讓她不敢結婚生子。

鄭裕玲透露自己約7、8歲時，就決定一輩子不結婚，因為當年她父母失和，吵架之外還會動手家暴，之後離異，讓還小的她心裡害怕，種下「婚姻不可信」的想法，而跟著母親生活的她，很早就扛起家裡經濟重擔，即使想再繼續念書，然中學畢業後就不得不積極賺錢，回首當年，鄭裕玲看過了許多光景，表示：「今時今日我覺得生命中可能有許多決定是錯誤的，但到目前為止，有兩件事一定不會錯，就是不結婚和不生孩子」。

(專題報導)