日女團下海拍AV爆紅 台灣當紅脫星卻黯然退出演藝圈

想在演藝圈佔有一席之地，絕對是要有兩把刷子才行，尤其新人輩出的歌壇，稍不留意勢必面臨「長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上」的窘境，像是近年許多日本女子偶像團體，疑似難在演藝圈闖出名堂，紛紛改名投身AV界，雖被網友嘲諷淪為「AV養成班」，不過推出的新作都熱銷成為賣座冠軍，名氣比在女團時還要響亮，這也讓我們聯想到昔日台灣因為拍攝AV一炮而紅的男女優，當時在台灣掀起討論話題的他們，為何會黯然退出演藝圈?又有多少不為人知的辛酸?就讓我們來一一解析。

宣宣是從AV界轉型成功的少數例子。(圖/本報系資料照)

2003年曾轟動社會的自製本土情色片《台灣水電工》，當時捧紅了片中男女主角宣宣和阿賢，不過已退出AV界的兩人近況如何?也是粉絲所關注的焦點，據悉當年為了扛起家中經濟重擔，才當起AV女優拍起情色片，雖然成名不過該頭銜也讓演藝路受阻，為了洗刷外界刻板印象，她不僅自學考上北台灣科學技術學院應用外語系，還接演三立《鳥來伯與十三姨》、《戲說台灣》等本土劇，此外也經營副業、投資房地產，不僅光靠收租就不愁吃穿，還憑著買賣房屋賺進450萬，成功甩開脫星名號，成為理財有術的包租婆。

觀月雛乃轉戰演藝圈成績不見起色，僅靠桃色新聞掀起話題。(圖/本報系資料照)

觀月雛乃拍攝日本A片時，以「喝尿吃屎」等重鹹主題聲名大噪，但始終闖不出名堂，在2007年宣布引退離開日本，在台灣演藝圈重新出發，不過苦無代表性作品呈現，反而是自爆性愛話題打開知名度，她在節目上不諱言性史豐富，和400人有過性愛經驗，更與藝人Nono、TORO及李進良接連鬧出桃色風波，更捲入毒品等負面新聞，淡出演藝圈後則靠日文翻譯、服裝設計為生，後來則被踢爆在某援交網站成為紅牌，標價一晚要價五萬元。

阿賢因為拍攝無尺度限制，讓他當時聲名大噪 。(圖/本報系資料照)

提到台灣AV界的首席男優，大家腦海中第一人選肯定就是「台灣水電工阿賢」，當時因為拍攝本土無碼片《台灣水電工》系列爆紅，不過卻因拍攝《瑄瑄日記》被判5個月有期徒刑，易科罰金近17萬才免於牢獄之災，後來因星途不順在友人引薦下赴日發展，成為首位赴日的AV男優，更曾與已故GV男優真崎航拍攝G片，在同志圈可說相當活躍，更被鄉民稱為另類「台灣汁光」，但從事此行業除了得靠意志力和藥物加持才能有所「表現」，但不被家人諒解卻是最頭痛的，

2013年後沒有再推出新作，可說完全退出螢光幕，回歸平凡生活的他，據悉曾在夜店表演，也在高雄老家開過火鍋店和服飾店，目前則在高雄某百貨上班。

(專題報導)