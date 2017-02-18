回顧甜蜜瞬間閃爆！趙又廷貼心綁鞋帶 寵盯高圓圓
趙又廷與高圓圓的姊弟戀在2014年修成正果，兩人婚姻生活低調、鮮少公開放閃，不過私底下則是恩愛到不行，多次被目擊互動甜蜜，小倆口宛如熱戀中情侶，尤其是趙又廷體貼照顧高圓圓模樣，更是甜蜜度破表，甜到長螞蟻！
趙又廷與高圓圓婚前甜蜜，小倆口婚後更是幸福到不行，兩人因拍電影《搜索》擦出火花，近日就傳出拍攝花絮，高圓圓正要綁腳上鬆掉鞋帶時，趙又廷隨即蹲下替對方綁好鞋帶，接著趙又廷拿著攝影機拍攝高圓圓，高圓圓在鏡頭裡活潑、可愛，男友視角的拍攝花絮相當甜蜜。
不僅婚前甜蜜，趙又廷與高圓圓婚後更是恩愛，兩人被直擊趙又廷伸手為嬌妻整理頭髮，看似尋常的整理小動作，但是趙又廷眼神寵溺盯著高圓圓，光是看照片就感染滿滿幸福氛圍，讓大批網友直呼甜炸了。而趙又廷與高圓圓也與修杰楷、賈靜雯同遊東京，兩對模範夫妻共度情人節。
儘管近期趙又廷忙與楊冪合作新戲《三生三世十里桃花》，與楊冪有不少親密戲，面對電力十足的楊冪，趙又廷則認為，除了愛妻高圓圓外，與他合作的女演員都是「男的」，字裡行間都是對老婆滿滿的愛。
而趙又廷與高圓圓結為夫妻，也曾被網友虧是命中注定，原來是趙又廷參加錄影時，他透露從小就有「雙數強迫症」，對雙數情有獨鍾，不論是電視機音量、空調溫度都喜歡調成雙數，也讓網友神解，難怪趙又廷喜歡高圓圓，因為「名字有兩個圓也是雙數」，答案一出笑翻眾人。
(專題報導)
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