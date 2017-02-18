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《全球星期人物》金正恩接班人 胞妹金與正

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金與正2014年11月27日在媒體曝光的電視畫面。(圖/美聯社)
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2014年11月27日，金與正出現在電視新聞中的畫面。(圖/美聯社)

北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男13日在馬來西亞遭殺害，立刻引起全球媒體瘋狂關注，讓神秘的金氏家族又再度成為新聞焦點，但是大家或許還沒注意到2014年金正恩鮮少公開露面的那段時間，一直被媒體盛傳為金正恩的接班人，其實是他的妹妹金與正。

在2010年，金正恩成為北韓最高領袖時，韓媒一度揣測究竟誰是北韓實際有勢力的人物，當時政務局常務委員崔龍海機會很大，但報導又進一步分析認為，崔龍海只是魁儡，真正的北韓二把手其實是金正恩胞妹金與正。

金正恩胞妹金與正完婚 夫非崔龍海之子

1987年出生的金與正，年僅30歲，是已故北韓勞動黨總書記金正日和高容姬的四女，她也是金正恩同父同母的妹妹。根據金正日廚師藤本健二的回憶錄紀載，金與正年紀小的時候就相當獲得金正日的喜愛。

《外交家》(The Diplomat)就指出，從小被過度保護的金與正，直到2010年9月參加北韓勞動黨第三次代表大會時，才首次在媒體前曝光，當時她站在金正日的私人秘書身旁。

2011年12月，金正日去世時，金與正雖未列在治喪委員會名單中，但是當時一直緊跟在哥哥金正恩身後，陪同迎接弔唁客人，也可見其受重視的程度。

她自2009年起開始在北韓勞動黨工作，2013年被任命為組織指導部活動科科長，負責金正恩參加的活動。自此，她出現在媒體版面的身影逐漸增加，2013年4月，金正恩出席北韓人民軍的建軍81周年活動時，她也陪同在側。

另有一說，金與正自2013年開始擔任金正恩的秘書，2014年，北韓官方則首次報導金與正的正式職銜為「北韓勞動黨中央委員會副部長」，在組織發揮核心作用，《BBC》則稱她主要的工作在保護金正恩的形象，在宣傳部門扮演重要角色。

她負責打理金正恩公開露面時的形象、行程，如同他的政治顧問一般，同時也是他背後重要的支柱。她在2016年5月當選為勞動黨中央委員。

《BBC》形容她外貌甜美，態度和善，帶點男孩子性格，從小在各種保護羽翼下成長，和金氏家族的其他成員並沒有太多互動。

她在瑞士讀書時的學校官員在報導中提到，她被保鑣和照顧她的人過度保護，有一次她只是說稍微感冒而已，就立刻被從學校帶出去，到醫院看醫生。

《韓聯社》去年報導，金與正已經結婚，但對象並非與外傳的崔龍海次子崔成，而是一名普通家庭出身的大學教授。

另外，金與正今年1月也被美國財政部列為制裁名單之一，內容包括禁止進入美國以及凍結在美資產等。

(中時電子報)

文章來源：Kim Jong-un's sister Yo-Jong waits in the wings

文章來源：Kim Jong-Un's Sister Takes Control in North Korea

關鍵字：金與正金正恩北韓金正日金正男
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