劉德華摔傷他來探望 證明一輩子的好人緣
劉德華(華仔)日前在泰國拍廣告，不慎從馬上墜落，造成盤骨撕裂傷，被醫生要求至少要休養9個月。而他在住院期間，不少摯友都前去探望，證明他的好人緣，其中香港電影圈大前輩「肥貓」鄭則仕也抽空探望，只是鄭則仕成名的比華仔早，可他後來遇上演藝低潮，伸出援手的竟是華仔。
劉德華受傷這段期間，探望的好友都是至交，許多藝人則貼心的避免去探視，就怕叨擾華仔休養。不過在探病的名單中，鄭則仕也現身其中，他是香港電影圈數一數二大前輩，從他的現身就不難看出華仔的確人緣極佳！
尤其鄭則仕過去在影壇風光，可再轉戰商界時卻是大失敗，更欠下大筆債務，甚至曾被旗下藝人張衛健控告扣押片酬，他賣車賣樓兌現。為了還債，他在大陸狂接戲還債，不過在此之中，後輩華仔也伸手拉了一把，找他當《兄弟》監製，讓他相當感動。
鄭則仕過去就曾說「你說有幾個是真心幫電影圈的人？沒想到華仔幫新人就算了，還幫我這條鹹魚。」讓他感念在心，因此這回華仔受傷住院，鄭則仕第一時間就到醫院探望，顯示兩人的好交情。
(專題報導)
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