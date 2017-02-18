「菜瓜布肺」是什麼？會變成肺癌嗎？

久咳不好並且覺得喘的人請注意，應就醫檢查肺的狀態，若引發「菜瓜布肺」須盡速就診。(示意圖/康健雜誌提供)

多年菸齡的藝人孫越，在10年前罹患「肺阻塞」後便開始戒菸，但每年住院2~3次其實都是因為它，因此常苦口婆心勸導大家要戒菸。肺阻塞原名慢性阻塞性肺病（COPD），患者會久咳不好，並且覺得喘，還有可能會引發「菜瓜布肺」，造成不可逆的肺部傷害。嚴重的「菜瓜布肺」平均存活期不到0.9年，比癌症還要可怕。

了解「菜瓜布肺」是什麼

「菜瓜布肺」是肺部纖維化的俗名，肺纖維化就像肺部的疤痕組織，當肺臟受傷時，纖維母細胞在修復過程中失去了調控，就可能會造成肺部纖維化，「這個過程就像絲瓜變成了菜瓜布，」林口長庚呼吸胸腔科主治醫師羅友倫說。

纖維化後的肺臟因為失去了應有的彈性，肺泡壁逐漸增厚、僵硬，無法有效交換氣體，因此出現喘、乾咳、呼吸困難等症狀。

一旦發生症狀，就必須立刻就診，經過X光、肺功能檢查、高解像度電腦斷層，甚至支氣管鏡或是切片檢查，確實發現肺部有纖維性的病變後，就需要找出致病原因，並阻斷它。可能的原因有三個：

1.感染、自體免疫疾病：

若過去曾經有過肺結核、肺炎等肺部感染，可能在肺部留下纖維化的疤痕組織。也有人因為自體免疫有關的疾病，如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎等，讓肺部出現發炎反應，進而導致纖維性病變。

2.放射治療或藥物：

部份肺癌或乳癌患者需要的放射線治療，或化學治療、標靶藥物，另外部份心律不整的藥物、抗生素以及免疫製劑，都可能會誘發肺部纖維性病變。

3.職業暴露：

有些職業時常接觸到有機化學氣體，或暴露在粉塵如石雕、陶瓷、金屬打磨等；或是家中飼養家禽，空氣中有特殊的細菌或黴菌，都可能出現過敏性肺炎，讓肺受損。

一般說來，肺纖維化輕微時，患者可毫無症狀；反之，若纖維化持續進行下去，病患會逐漸出現咳嗽、低血氧和呼吸困難等現象。厲害時，於數月至數年後形成蜂巢肺，此時患者有明顯症狀而急需治療了。

治療上，目前無任何有效藥物或方法可令已纖維化之肺回復正常。因此肺纖維化之處置，應找出導致肺纖維化之原因，對此原因加以矯治，以免肺纖維化持續進行下去，應至胸腔內科鑑別診斷。對於有症狀之患者，可施以氧氣治療及呼吸復健訓練以緩解症狀，改善患者生活品質；除了自行家裡氧氣機或噴霧機治療為自付，許多醫院治療是健保給付。對於症狀明顯之嚴重肺纖維患者，則可考慮肺臟移植。

現在有肺部纖維化，未來會變成肺癌嗎？

有些人在健康檢查後，報告上寫「肺部疑似纖維化」，擔心纖維化會變成肺癌？答案是：不會，但有可能提高罹患肺癌的機率。

羅友倫進一步指出，目前最新的研究顯示，肺纖維化後發現肺癌的患者通常是曾吸菸、年紀較大的男性，但為何肺纖維化提高罹患肺癌機率原因仍不明，而且「這些病患被診斷出肺癌時，常常是肺纖維化的末期，此時治療肺癌並不會延長病患的存活期。」

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(中時電子報)