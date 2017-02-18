新人演員爆罹患呼吸中止症 女神好心鼓吹快瘦身

陳彥佐的身材一直是胖胖的。(經紀人提供)

陳彥佐先前和《我的老師叫小賀》劇組到日本取景。(經紀人提供)

在雪景中玩耍。(經紀人提供)

在日本當地拍戲冷爆了。(經紀人提供)

拍戲空檔玩樂一番。(經紀人提供)

陳彥佐拍攝《健忘村》。(經紀人提供)

陳彥佐(左)拍攝《健忘村》。(經紀人提供)

陳彥佐拍攝《健忘村》。(經紀人提供)

小花拍電影，右為舒淇。(經紀人提供)

新人演員陳彥佐（小花）演出民視青春校園劇《我的老師叫小賀》，日前播出一場他在睡夢中，夢見自己因肥胖患有呼吸中止症而猝死的戲，現實中，他真的患有呼吸中止症，不用演就 很逼真。

他說自己有點迷信，所以拍這場幻想自己死掉的戲，還跟劇組要了紅包也因為本身真的有這個病症，所以認真考慮要減肥，很怕自己真的因為這樣就走了。他高中時，媽媽帶著他到醫院檢查，才知道自己有這個病症。

這個病症帶給他不少困擾，容易睡不飽之外，因打呼太大聲會嚇到別人，也無法和別人一起睡，考大學衝刺班的時候，他就曾經因為睡午覺打呼太吵被趕出去，和家人旅遊也都沒人願意跟他同房，《叫小賀》劇組有時會在桃園取景，演員們必須在外住宿，他也一個人，只能自我安慰，享有單獨空間也不錯。

正在上映的電影《健忘村》，他也有演出，去年拍攝時，經紀人和他在墾丁同住一房2個多月，也是深受其害，打呼真的是轟天雷，有時甚至會讓人以為他沒呼吸了；當時他與舒淇對戲的空檔，舒淇曾鼓勵還年輕的他趕緊減肥，太肥胖真的對身體不好。

小花從小就是胖子，現在體重已飆破115公斤，他對經紀人發誓，3個月內要減10公斤，沒減成功的話，裸體只遮三點跳鄭多燕直播給網友看，他也很有感觸的說，「肥胖不是罪，胖起來要人命」。

(中時)