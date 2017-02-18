中和區工業及服務業普查所揭牌 盼普查順利推動

新北市中和區公所為推動普查工作，成立「新北市中和區工業及服務業普查所」。（葉書宏翻攝）

105年工業及服務業普查將於今年4月15日至6月15日全面展開！新北市中和區公所為推動普查工作，成立「新北市中和區工業及服務業普查所」，由區長柯慶忠、主計處專門委員廖春梅及里長們於公所大樓前舉行揭牌典禮，呼籲受普查的廠商與店家配合，盼普查順利圓滿。

柯慶忠表示，本次普查實地訪查於4月1日開跑，期盼藉此次普查掌握產業發展脈絡及企業需求。本次普查對象為設有固定處所者(不論為公營或民營，公司或非公司組織，已登記或未登記均為普查對象)，普查內容包含蒐集商家基本經營資訊(生產之產品或經營服務項目、從業員工情形及全年支出、收入與年底資產運用情形等)。普查人員訪查時都會配帶普查識別證及訪查通知單，資料僅針對整體產業分析應用，不作課稅或取締之用，企業資料依法絕對保密，請企業經營者放心提供。

中和區公所指出，工業及服務業普查自民國43年開辦以來，定期每5年舉辦一次，今年為第13次辦理，此次普查為期2個月，預估中和區普查數約2萬982家，動員人力121名職員。

為使市民安心受訪，普查將遵循「三不二會」原則，「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺；及「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶函，普查同仁亦將嚴守資料保密原則，以達成本普查預期目標。

(中時)