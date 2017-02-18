紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展

2017年倫敦時裝週16日登場，期間舉辦國際時尚展，由英國文化協會（British Council) 及英國時裝協會（British Fashion Council）共同舉辦，邀請不同國家設計師，透過時尚藝術反映當地文化，台灣今年首次展出。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年2月17日

一套由紅白塑膠袋製成的洋裝，登上倫敦時裝週的國際時尚展（IFS）舞台，設計師陳劭彥表示，透過塑膠袋的解構與重組，希望讓大家注意環保問題。

2017年倫敦時裝週17日登場，期間舉辦國際時尚展，由英國文化協會（British Council) 及英國時裝協會（British Fashion Council）共同舉辦，邀請不同國家設計師，透過時尚藝術反映當地文化，台灣今年首次展出。

今年主題為「Local/Global」（在地/全球化），有來自26個國家、逾80位設計師參展。台灣展區由公關公司Dyelog旅英創辦人陳秀珊受邀擔任策展人，主題是「Incarnation（化身）」，將舊時代的物品給予新生命，融入當代文化藝術概念。

陳秀珊受訪表示，展覽從募資開始籌備約1年，3件展品以洋裝為起點，分別使用不同的素材及題材，傳達對於台灣自然環境的關切，並回顧台灣工業發展對環境的影響。

第1件作品由織品藝術家陳穎婷製作，象徵重金屬工業時代。陳穎婷用布料將生鏽的裁布剪刀、縫針等包住，隨著時間過去，鏽痕轉印在布料上，再製作成洋裝。

陳秀珊表示，雖然工業和鐵是很剛硬的東西，但卻由洋裝呈現出浪漫的感覺，中間的反差相當有趣。

第2件展品是由紅白塑膠袋製成的洋裝。設計師陳劭彥表示，台灣早期是塑膠產業與代工產業的時期，塑膠袋是很生活、日常的東西，卻也因此產生很多問題與污染。

他表示，希望藉由這個作品突破大家對塑膠袋既定的想法，他將塑膠袋解構後，加上服裝元素，包括鋪棉、綁繩及警示膠帶等細節重組，讓大家思考塑膠袋帶來的影響。

第3件洋裝由街頭服飾品牌製作，陳秀珊表示，作品發想包括環境與生態保育，布料使用咖啡渣製成，有控制異味的特性。由於這是台灣首次在IFS參展，也希望搭配環保等國際性話題。

展場佈置由來自台灣的旅英建築師/藝術家Rain Wu（吳雅筑）負責，概念是台灣島，用錫箔紙塑造成山巒的形狀，相當亮眼，展覽期間吸引許多人駐足拍照。1060218

(中央社)