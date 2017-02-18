香草航空最新促銷專案，讓大家補過情人節

我要評比

香草航空促銷海報。圖：張佩芬

情人節沒吃到大餐沒關係，只要身邊的人對了，隨時都有好心情，尤其是出國度假有人作伴可以互相照應，還能讓歡樂加倍，香草航空推出台北飛沖繩心動香草票價單程1,388元起，飛大阪1,598元起。

全日空（ANA）旗下100％出資成立的香草航空這次推出的情人節後優惠促銷，讓補過或加過情人節的伴侶，甚至多人出國也不必擔心荷包縮水，促銷期間即日起至2017年2月23日22:30（台灣時間）止。

香草航空指出，每年3月沖繩即將領先日本各地開放海灘，熱愛海灘及水上活動的旅客豈能慢人一步！沖繩古宇利島享有戀愛之島的美名，近年爆紅的Heart Rock心型岩吸引情侶前來拍照打卡。

關西的浪漫之都非京都莫屬，訪嵐山嵯峨野搭乘小火車欣賞明媚春光，祇園花見小路巷弄內茶屋、料亭、街景帶你穿梭時空，細細品味日本傳統文化之美。約好旅伴一起瘋玩日本吧！

民眾可上香草航空官網購買促銷機票。

(工商)