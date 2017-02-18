NBA》格林挨酸：哪有年薪千萬的黑奴？

勇士隊格林(右)澄清他的比喻無關種族歧視。(美聯社資料照)

針對退休球星奧克利與尼克老闆多蘭的事件，勇士前鋒格林日前拋出了震撼的「黑奴說」，將多蘭形容成一個冷血的奴隸主，把他過去的功臣奧克利當成奴僕般羞辱。格林這個說法立刻將戰局升溫，捲入緊張的種族漩渦中。

同樣身為非裔美國人的TNT球評「惡漢」巴克利卻非常不以為然，他直指格林引喻失義、極度荒謬。「我不認為你能把職業籃球和奴隸制度相提並論，這簡直太愚蠢了，你看過哪個奴隸可以年收入2000萬或是3000萬美金的？」

格林隨後澄清他無意挑起種族戰爭：「我沒指控多蘭是種族歧視者，我根本不認識多蘭。我也不是說多蘭自視為奴隸主，我只是從旁觀者的角度認為他對待奧克利的方式很不洽當，我認為雇主和員工之間應該要有最起碼的尊重。」

不過當事人奧克利卻很贊同格林的黑奴說法，「多蘭就是個控制狂，我從沒聽過這個人的好評。這整件事都很糟，就像快艇隊的事件一樣。」奧克利指控多蘭就是個種族歧視者，與前快艇隊老闆斯特林是「同一個等級的人」。

雖然已有聯盟高層介入協調，但奧克利的火氣似乎比「和解」之前更大了，他還拒絕聯盟的幫助，「我寧願去坐牢也不找他們幫忙」，並且將戰線愈拉愈長，如果多蘭再不回應，情勢可能會對他愈來愈不利。

(中時電子報)