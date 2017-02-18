北韓大使：不接受馬國對金正男驗屍結果

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北韓駐馬來西亞大使指出，平壤當局將拒絕接受馬國對北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的任何驗屍結果。

北韓駐馬國大使姜哲（Kang Chol，譯音）昨天告訴聚集在停放金正男遺體的停屍間外的記者，「馬國方面未經過我們同意和見證，強自進行驗屍。我們將斷然拒絕沒有我方參與的單方驗屍結果。」

自金正男在吉隆坡國際機場遇害以來，這是北韓首次官方回應。（譯者：中央社徐睿承）1060218

(中央社)