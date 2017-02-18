NBA》「禪師」被拍到搭公車 美網友狂酸

我要評比

傑克生搭乘紐約市的公車被拍到。(摘自lou_minoti Instagram)

尼克總裁「禪師」傑克生真是片刻不得安寧！日前有人在紐約的公車上捕捉到疑似野生的傑克生，貼到Instagram上之後立刻引來網友熱議，這位眼神空洞、長相神似紐約名人傑克生的神秘乘客究竟是誰？

「身材高大又穿著奇醜的Nike球鞋，這不可能不是傑克生。」酸民們不打算放過這個修理傑克生的好機會：

「尼克隊爛到讓傑克生只能搭公車回家。」

「傑克生坐巴士逛紐約，期盼有人能捅他一刀結束他的痛苦。」

「這就是他用來輾過甜瓜的那部巴士嗎。」

「希望車上沒有甜瓜的球迷。」

「賣不掉甜瓜所以很沮喪。」

「他被禁搭Uber了，席爾佛快協調解禁。」

「等到他離開尼克的那一天，這可以用來當新聞照片。」

(中時電子報)