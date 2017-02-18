刺殺金正男第4名嫌犯被捕 身分為北韓人
北韓領袖金正恩異母長兄金正男，周一在馬來西亞機場遭暗殺有新進展，繼逮捕昨2名女嫌犯以及1男嫌犯後，馬來西亞警方拘捕第4名男嫌犯，確認他是北韓國籍，正調查他是否事件的主謀。
案件發生至今第4日，警方先後抓到兩名女性嫌犯，再逮一名馬來西亞籍男性嫌犯，他是第二名女嫌的男友，兩名女嫌犯涉嫌以毒素「攻擊」殺死金正男。
據馬來西亞媒體報道，警方周五晚上在首都吉隆坡逮捕一名47歲持有北韓護照男子，他被捕時持有北韓護照，並曾經多次進出馬來西亞。
其中，馬來西亞警方逮捕的第一名女嫌持有越南護照，她預定周四於吉隆坡出庭受審。而文件上顯示，她名為段詩芳（Doan Thi Huong），第二名女嫌犯西蒂‧艾莎（Siti Aishah），而她所持的是印尼護照。段詩芳被捕後供稱，與另名越南女子到馬來西亞玩，同行的其他4名男子在吉隆坡第二國際機場告訴她們，要進行一場惡作劇，要求她們向金正男臉部噴射毒物，另一人則以手帕摀住金正男臉部。據傳金正男當日遇襲後向機場服務櫃檯求助，當時他面露痛苦表示，以英語表示：「很痛啊，我被噴了液體。」，之後不斷呻吟，不久便再沒反應。
(中時電子報)
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