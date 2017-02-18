土耳其傳爆炸事件 數人受傷

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路透社報導，維安和醫院消息人士指出，土耳其東南部維蘭鎮（Viransehir）1棟住有法官和檢察官的建築附近發生爆炸，造成數人受傷。

警方和救護車已趕往鄰近敘利亞的桑利烏發省（Sanliurfa）的爆炸現場。

至於爆炸原因目前還不明朗。

根據美聯社，土耳其多安通訊社（Dogan）報導，土國東南部、鄰近敘利亞的維蘭鎮今天發生爆炸，有數人受傷。（譯者：中央社徐睿承）1060218

(中央社)