研究：夜貓族收入更高、愛賴床的人較聰明

遇到冷颼颼的天氣，有些人總想賴在暖活的被窩裡不願早起！ （達志影像／shutterstock提供）

俗話說，「早起的鳥兒有蟲吃」、「早睡早起身體好」，然遇到這幾天台灣早晚冷颼颼、中午熱呼呼的天氣，有些人總想賴在暖活的被窩裡不願早起！對於有賴床習慣的朋友而言，以後躺在床上有好理由了！據最新科學研究指出，愛用「snooze」延遲鬧鐘響起進行賴床動作的人，比一般人的腦袋更靈光！此外，習慣當「夜貓子」的人則有有更高收入和更舒適的生活方式。

早上會躺在床上「讓我多睡一些吧！」的人，不妨來看看這項研究吧！英國南安普敦大學（University of Southhampton）日前進行「為什麼夜貓子更加聰明（Why night owls are more intelligent）」研究，探討每個人的社經情況與睡眠之間的關係之後。

研究以1229位男女做為受試者，發現有使用「snooze延遲鍵」持續推遲響起的鬧鐘賴床的使用者，大多也是「夜貓子」的晚睡族群，其學習力強，個性也較「獨立、更有主見，知道自己想要的是什麼，有創造力的他們可隨著自己的步調追尋夢想，更能適應世界的變化，腦袋較靈光、也會比較聰明。

此外，較早美國馬德里大學也有一項睡眠研究指出，受試者是1000名青少年，據其生理時鐘分組，其中25％是早睡早起「雲雀」型，另32%是晚睡晚起的「夜貓」族。

分別讓這些清糙年接受推理測驗，分數出爐後，結果發現，夜貓族在歸納推理得分較多。有好的推理能力代表其觀察力較強、也有立即分析的能力，未來可望從事有聲望的職業，收入較高。

雖說這類研究為「夜貓族」、「愛賴床者」找到好理由，然睡眠專家指出，與其注重起床時間，不如把「適量睡眠」擺在第一位，有好的睡眠品質能讓大腦思緒清楚、專注力集中建議可嘗試固定睡前放鬆時間、建立自己的睡眠儀式，都有助讓自己一覺到天亮唷！建議有失眠、睡眠困擾的民眾可嘗試固定睡前放鬆時間、建立自己的睡眠儀式，此舉都有助讓自己一覺到天明！身體更健康！

(中時電子報)