研究：夜貓族收入更高、愛賴床的人較聰明

遇到冷颼颼的天氣,有些人總想賴在暖活的被窩裡不願早起! (達志影像/shutterstock提供)

俗話說,「早起的鳥兒有蟲吃」、「早睡早起身體好」,然遇到這幾天台灣早晚冷颼颼、中午熱呼呼的天氣,有些人總想賴在暖活的被窩裡不願早起!對於有賴床習慣的朋友而言,以後躺在床上有好理由了!據最新科學研究指出,愛用「snooze」延遲鬧鐘響起進行賴床動作的人,比一般人的腦袋更靈光!此外,習慣當「夜貓子」的人則有有更高收入和更舒適的生活方式。

早上會躺在床上「讓我多睡一些吧!」的人,不妨來看看這項研究吧!英國南安普敦大學(University of Southhampton)日前進行「為什麼夜貓子更加聰明(Why night owls are more intelligent)」研究,探討每個人的社經情況與睡眠之間的關係之後。

研究以1229位男女做為受試者,發現有使用「snooze延遲鍵」持續推遲響起的鬧鐘賴床的使用者,大多也是「夜貓子」的晚睡族群,其學習力強,個性也較「獨立、更有主見,知道自己想要的是什麼,有創造力的他們可隨著自己的步調追尋夢想,更能適應世界的變化,腦袋較靈光、也會比較聰明。

此外,較早美國馬德里大學也有一項睡眠研究指出,受試者是1000名青少年,據其生理時鐘分組,其中25%是早睡早起「雲雀」型,另32%是晚睡晚起的「夜貓」族。

分別讓這些清糙年接受推理測驗,分數出爐後,結果發現,夜貓族在歸納推理得分較多。有好的推理能力代表其觀察力較強、也有立即分析的能力,未來可望從事有聲望的職業,收入較高。

雖說這類研究為「夜貓族」、「愛賴床者」找到好理由,然睡眠專家指出,與其注重起床時間,不如把「適量睡眠」擺在第一位,有好的睡眠品質能讓大腦思緒清楚、專注力集中建議可嘗試固定睡前放鬆時間、建立自己的睡眠儀式,都有助讓自己一覺到天亮唷!建議有失眠、睡眠困擾的民眾可嘗試固定睡前放鬆時間、建立自己的睡眠儀式,此舉都有助讓自己一覺到天明!身體更健康!

