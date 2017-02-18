NBA》韋少與杜蘭特同場 哈登變夾心餅
NBA進入熱鬧的全明星賽周末，然而西區明星隊的休息室裡卻有些尷尬。雷霆隊韋斯布魯克與勇士隊杜蘭特心結仍難解，被問及這段恩怨時，杜蘭特表示他不會強求，「如果有機會說話當然很好，如果沒有也沒辦法。」
西區總教練科爾說他考慮過讓韋斯布魯克與杜蘭特同時上場，「但我此時還不能給出答案。」科爾主要打算以自己的勇士陣容迎戰，柯瑞、杜蘭特、湯普生、格林預計會一起上場，整個西區明星隊幾乎跟勇士隊沒有兩樣。
ESPN球評在賽前的節目上談及韋少與杜蘭特，也提到了哈登，昔日雷霆的3位悍將如今都各擁山頭。韋少與哈登同隊固然尷尬，但是哈登的處境又是如何？球評史蒂芬史密斯說：「哈登應該會保持中立，如果他真的要幫其中一邊，那也是幫韋斯布魯克，畢竟這一切是因杜蘭特而起。」
哈登在雷霆隊時期與杜蘭特的交情不錯，前火箭球員肯尼史密斯說：「哈登的處境很尷尬，這就像你的好朋友正在跟另一個好朋友的前女友約會，而這兩個好朋友被迫共處一室，你真的很難自處。」
至於勇士F4同時上陣，剩下1個空位留給誰？教頭科爾沒有鬆口，他只表示「明星賽教練的工作就是分配上場時間。」西區明星隊的先發陣容為勇士柯瑞、杜蘭特、火箭哈登、馬刺里歐納德、鵜鶘「一眉哥」戴維斯。
(中時電子報)
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